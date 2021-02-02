Вы наверняка видели фото протестующих, идущих по льду мимо надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» Вот история этого снимка

Одним из главных снимков протестных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших в России 31 января, стала фотография из Екатеринбурга, которую сделала фотограф Виктория Халиуллина. В тот день сотрудники правоохранительных органов вытеснили тысячи протестующих с улиц Екатеринбурга на лед городского пруда. Халиуллина сняла, как большая группа людей идет по льду мимо надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?», которую художник Тимофей Радя в 2017 году установил на крыше Уральского приборостроительного завода. Фотограф сделала снимок, стоя в баре на 37-м этаже бизнес-центра «Высоцкий», а затем отзеркалила фотографию так, чтобы надпись читалась. Виктория Халиуллина рассказала местному изданию E1.ru историю этого кадра.

Я знала, что у нас есть хорошая обзорная позиция в городе. Отправилась туда специально, чтобы сделать фото с интересного ракурса. У меня в голове было нечто другое, но по факту жизнь удивила даже больше, чем было в моих фантазиях.

С «Высоцкого» вид открывается на центральные улицы, где должен был проходить митинг, на площадь Труда, пруд. Маршрут сильно изменился, но сверху все равно был прекрасный обзор, у меня с собой был телевик, и я смогла такие сделать кадры в итоге. Люди сначала шли от Дворца молодежи, потом эта река народа потекла по набережной, а потом начали потихонечку высыпать на лед.

Там начала такая безумная геометрия твориться. Естественно, эта надпись Тимы Ради, я, когда поняла, что то, что происходит, — это как раз иллюстрация к ней. Это было очень круто. Мне подруга сказала, что как раз шла в этом шествии под этой надписью и думала: «Вот бы кто-то это сфотографировал».