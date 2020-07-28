«Спасибо всем тем, кто мог бы нам помешать, но не успел» Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжег гигантскую надпись «Future» на пустыре

Екатеринбургский художник Тимофей Радя опубликовал в соцсетях свою новую работу под названием «Future». Она сделана совместно с фестивалем документального кино Beat Film Festival. Радя на фоне заката поджег гигантские буквы с надписью «Future» («Будущее»). Буквы, составлявшие надпись, в процессе разваливались.

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«Огонь должен жечь», говорится в подписи к посту. Радя поблагодарил всех за помощь с его новой работой — в том числе тех, «кто мог бы <…> помешать, но не успел».