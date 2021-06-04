Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова выступила на ПМЭФ

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Предполагаемая младшая дочь президента России Владимира Путина выступила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает «Дождь».

Тихонова приняла участие в сессии под названием «Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института» и выступала по видеосвязи.

Она была представлена как замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ имени Ломоносова и во время своего выступления говорила о необходимости развивать механизмы для инвестиций в научно-технологическую сферу. «Сейчас чувствуется недостача поддержки прорывных технологий», — заявила Тихонова.

Вместе с ней в сессии участвовали бизнесмен Григорий Березкин, директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

4 июня на ПМЭФ также выступит Владимир Путин.

Помимо должности в Институте математических исследований сложных систем МГУ, Катерина Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», который, как сказано на его сайте, «выстраивает эффективное взаимодействие между представителями науки и бизнеса».

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