В Петербурге отменили концерты ЛСП, «Касты» и Дани Милохина. Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку во время ПМЭФ

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Комитет по культуре Санкт-Петербурга отозвал ранее одобренные заявки на проведение концертов, запланированных на 3-6 июня, сообщает «Бумага».

Утром 3 июня некоторые петербургские клубы, в том числе А2 и Aurora Concert Hall, получили письма от комитета о переносе мероприятий. Ранее выданные разрешения также отозвали у клубов «Космонавт», Roof Place и «Морзе», сообщили источники «Бумаги» в музыкальной индустрии, но пока эти площадки не получили официальных уведомлений об этом. Кроме того, мероприятия отменили в СК «Юбилейный» и БКЗ «Октябрьский».

В частности, отменены выступления рэпера ЛСП, групп «Каста», Wildways, «Ария», тиктокера Дани Милохина.

В комитете по культуре сообщили, что «совместно с организаторами мероприятий» решили перенести концерты, запланированные на период проведения Петербургского международного экономического форума (2-5 июня), чемпионата Европы по футболу (12-23 июня) и праздника выпускников «Алые паруса» (25 июня), но пока отменены мероприятия только до 6 июня включительно.

ПМЭФ-2021 проходит в петербургском «Экспофоруме» со 2 по 5 июня. На 4 июня на форуме намечено выступление президента России Владимира Путина. Всем, кто хочет поучаствовать в ПМЭФ, нужно не позднее чем за сутки до визита сдать тест на коронавирус. 31 мая в Москве выстроилась очередь на сдачу ПЦР-теста для участия в форуме. Один из участников форума сказал, что стоял в очереди пять часов.

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