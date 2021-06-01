В Москве выстроилась очередь на сдачу ПЦР-теста для участия в ПМЭФ. Некоторые участники форума стояли в ней по пять часов
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В московском Центре международной торговли (ЦМТ) 31 мая выстроилась большая очередь желающих сдать тест на коронавирус для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РБК.
Один из участников ПМЭФ, который сдал тест в ЦМТ 31 мая, заявил изданию, что ему пришлось простоять в очереди примерно пять часов.
Журналист РИА Новости Василий Конов рассказал, что ждать своей очереди на тест в ЦМТ приходилось от двух с половиной до трех часов.
Журналист Business FM Иван Медведев также сообщил, что он сделал тест только после трех часов ожидания.
ПМЭФ начинается по факту 2 июня — это будет так называемый нулевой день. И чтобы попасть туда [2 июня], например в 10 утра, тест ПЦР нужно сдать не позднее чем в 10 утра 1 июня — должны пройти сутки минимум. Точка тестирования в Москве, в Центре международной торговли, оказалась почти единственной — потому что остальные расположены в московских аэропортах. Люди записывались к какому-то определенному времени, но по факту это не играло никакой роли. Потому что очередь была одна, общая.
ПМЭФ пройдет в петербургском «Экспофоруме» 2-5 июня 2021 года. 4 июня на нем выступит президент России Владимир Путин. Билеты на форум стоят от 840 до 960 тысяч рублей.
В прошлом году ПМЭФ не проводился из-за пандемии. В этом году число его участников ограничено пятью тысячами человек. Каждому, кто хочет поучаствовать в ПМЭФ, нужно не позднее чем за сутки до визита сдать тест на коронавирус в одном из специализированных пунктов тестирования, определенных Роспотребнадзором. Отрицательный результат теста активирует бейдж участника форума.
В Москве действуют девять площадок для тестирования, восемь из них в аэропортах. В Петербурге — более 30 площадок. Сообщается, что в Петербурге не было очередей из желающих сделать тест для участия в ПМЭФ.