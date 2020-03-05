Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

Организаторы Петербургского международного экономического форума объявили о его отмене на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — заявил представитель председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

ПМЭФ — один из наиболее крупных и представительских экономических форумов, проводящихся на территории России. За годы его проведения в нем в общей сложности принимали участие лидеры более двух десятков стран. Президент России приезжает на ПМЭФ ежегодно.

ПМЭФ-2020 должен был пройти с 3 по 6 июня.