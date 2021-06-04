Организатора виртуального митинга против поправок о просветительской деятельности оштрафовали за мат на «Яндекс.Картах»

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Блогера Александра Римова, организовавшего виртуальный митинг против поправок о просветительской деятельности, оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление в интернете. Об этом сам Римов рассказал «МБХ медиа».

По словам активиста, полицейские выписали ему штраф по статье 5.61 КоАП (Оскорбление). Вероятно, речь идет о части 2 этой статьи (Оскорбление, совершенное публично с использованием интернета), уточняет «МБХ медиа».

Я выходил из дома, и меня остановили трое полицейских, представились, сказали, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Они попросили проследовать в машину и побеседовать. Они сказали, что эта акция была неоднозначной, так как люди решили в картах неприличные слова выложить — на Дворцовой площади метки поставили, на Красной площади в виде трех букв. После этого пошли комментарии, что это «мат в сети», на что я парировал, что это же не я писал, а люди.

По словам Римова, полицейские потребовали от него предоставить данные людей, которые приняли участие в его митинге. Римов отказался это сделать. Полицейские ответили, что их данные будет выяснять «Центр Э».

1 июня Римов провел виртуальный митинг против поправок о просветительской деятельности. Участники митинга, находясь в Москве и Петербурге, одновременно зашли на «Яндекс.Карты» с телефонов и с помощью функции поставили отметки, которые сложились в слова и изображения. Судя по скриншотам в инстаграме Римова, участники митинга, в частности, выложили в центре Москвы и Петербурга нецензурное слово, обозначающее пенис, а в районе Красной площади написали слово «вор».

При этом представитель «Яндекса» в разговоре с «Дождем» назвал скриншоты «Яндекс.Карт» из инстаграма Римова фейком. «В реальности сообщения нельзя так расположить из-за технических ограничений: „разговорчики“ не могут перекрывать содержание карты, например, топонимы, названия организаций или иконки», — сказал собеседник телеканала.

В апреле президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, которые вводят государственный контроль над просветительской деятельностью. Поправки были приняты, несмотря на критику со стороны представителей научного сообщества и популяризаторов науки.

Реальный митинги против поправок о просветительской деятельности В Москве прошла акция против закона о просветительской деятельности. На ней задержали больше 20 человек, включая провокатора в костюме Чебурашки

Виртуальные митинги в России уже были. В частности, в апреле 2020 года жители ряда городов России зашли на «Яндекс.Карты» и оставили там комментарии против режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Позднее комментарии стали пропадать, «Яндекс» назвал это борьбой со спамом.

Виртуальные митинги против режима самоизоляции В городах России прошли виртуальные митинги против режима самоизоляции. Протестующие использовали сервисы «Яндекса»

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