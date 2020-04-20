В городах России прошли виртуальные митинги против режима самоизоляции. Протестующие использовали сервисы «Яндекса»

Жители Ростова-на-Дону 20 апреля устроили виртуальный митинг против режима самоизоляции. Для этого они использовали функцию «Разговорчики» в мобильной версии «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора», позволяющую поставить точку на карте и написать к ней комментарий. Жители Ростова ставили точки возле здания областного правительства и писали, что из-за рекомендательного характера самоизоляции потерявшие работу не получают социальную помощь. Комментаторы требовали либо ввести полноценный карантин, чтобы можно было рассчитывать на государственные гарантии, либо снять ограничения, из-за которых люди не могут работать. Всего появилось несколько сотен протестных комментариев.

После виртуального митинга глава Ростовской области потребовал изменить в Ростове, на который тоже жаловались в «Разговорчиках». Василий Голубев «потребовал изменить работу пунктов выдачи, увеличить их количество, а также скорректировать порядок выдачи пропусков таким образом, чтобы максимально можно было сделать дистанционно, по электронной почте», сказала «Подъему» пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Вслед за Ростовом-на-Дону виртуальные митинги начались в других российских городах. Точки с протестными комментариями в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе» появились в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Чебоксарах, Воронеже, Казани. Как и в Ростове, пользователи в основном жаловались на финансовые трудности из-за режима самоизоляции. Среди лозунгов были такие: «Или ЧС, или платите кредиты и коммуналку сами!», «Прямые выплаты и реальная поддержка населения», «Долой пропуска», «Даже в одиночку нельзя побегать».

Позднее комментарии стали пропадать. В «Яндексе» заявили, что всегда удаляют сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат. «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — заявил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Навигатора». При этом точки с протестными комментариями появились не только в «Яндекс.Навигаторе», но и в картах сервиса «2ГИС». Это произошло по меньшей мере в двух городах — Москве и Новосибирске.

Россияне и раньше выражали недовольство с помощью функции «Разговорчики», писал «Проект» в феврале 2020 года. По информации издания, в 2011-2013 годах в «Разговорчиках» призывали выходить на митинги и высказывались против президента России Владимира Путина. Как заявил «Проекту» бывший сотрудник управления внутренней политики Кремля, после обращения властей «Яндекс» начал модерировать «Разговорчики».

Во Владикавказе 20 апреля прошел не виртуальный, а реальный митинг против режима самоизоляции. Несколько сотен жителей города вышли к зданию администрации Северной Осетии с требованием помочь жителям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. К протестующим вышел глава республики Вячеслав Битаров, но полноценного диалога не получилось. Было решено создать инициативную группу для переговоров с властями. Через несколько часов протестующих вытеснили с площади перед региональной администрацией. Были задержаны несколько участников митинга, при этом в полицейских начали бросать камни.

По данным на утро 20 апреля, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев коронавируса. 3446 человек выздоровели, 405 умерли. В стране проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Из-за эпидемии во всех регионах введены меры по самоизоляции всех жителей или лиц определенной категории (например, пожилых людей).

Ольга Корелина Фото в анонсе: «Яндекс»