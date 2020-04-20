Во Владикавказе ОМОН вытеснил протестующих с площади перед администрацией. Полицейских закидали камнями

Во Владикавказе сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста против самоизоляции с площади перед зданием республиканской администрации. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Протестующие закидали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

Митинг против самоизоляции во Владикавказе Meduza

Инициатором митинга был известный в Северной Осетии активист Вадим Чельдиев, который не признает опасность коронавируса. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан.

К участникам митинга вышел глава региона Вячеслав Битаров. По итогам его беседы с собравшимися было принято решение создать группу из пяти участников акции для дальнейших переговоров с властями.