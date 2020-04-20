Во Владикавказе сотни людей вышли на митинг против режима самоизоляции. Его устроили по призыву известного в Осетии ковид-диссидента

Участники митинга на площади Свободы во Владикавказе Элина Сугарова / ТАСС

Во Владикавказе сотни людей вышли на улицы с требованием снять режим самоизоляции. Собравшиеся потребовали от властей принять меры для помощи жителям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, а также предоставить более детальную информацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Позже митингующие стали требовать отставки руководства Северной Осетии. Стихийные точки сбора возникли сразу в нескольких местах в центре города, но в итоге большинство протестующих переместились на площадь Свободы перед зданием республиканской администрации. Там собралось, по разным оценкам, полторы-две тысячи человек.

К протестующим вышел глава республики Вячеслав Битаров. Он попытался успокоить собравшихся, но полноценного диалога не получилось — в том числе из-за отсутствия четких требований у протестующих; собравшиеся, например, указывали Битарову на то, что принадлежащий ему завод по производству пива продолжает работать, в то время как большинство предприятий закрыты. Пообщавшись с участниками схода более часа, Битаров покинул площадь, его уход сопровождался скандированием «В отставку!» По итогам беседы было принято решение создать группу из пяти участников акции для дальнейших переговоров с властями. После ухода Битарова к толпе вышли глава города Русланбек Икаев и депутат Госдумы Артур Таймазов.

Полицейские задержали несколько человек. В начале акции очевидцы публиковали видео одиночных задержаний. В частности, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны двое организаторов акции. Также происходили отдельные стычки протестующих с полицией. Позже Битаров пообещал, что всех задержанных отпустят до конца дня и больше никого задерживать не будут. Площадь Свободы оцепила полиция, Росгвардия и ОМОН — после ухода главы республики они попытались вытеснить людей оттуда, но встретили сопротивление и прекратили эти попытки. Примерно через час, когда большая часть людей разошлась, полицейские снова начали вытеснять оставшихся, в некоторых местах начались стычки — в сотрудников начали кидать камни, в ответ несколько наиболее агрессивных протестующих были задержаны.

Идеологом акции является ковид-диссидент Вадим Чельдиев — известный в Северной Осетии оперный певец и общественный деятель, который называет себя «гражданином СССР». 17 апреля Чельдиев записал собравшее более 170 тысяч просмотров видеообращение с призывом выйти 20 апреля на народный сход. К тому моменту против Чельдиева уже было возбуждено уголовное дело по о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан, — за два других видеоролика, в которых он называл надуманными меры против коронавируса и призывал нарушать режим самоизоляции. После этого Чельдиев был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Северную Осетию. Собравшиеся во Владикавказе среди прочих лозунгов скандировали «Свободу Чельдиеву!».

Григорий Левченко