Жители Ростова-на-Дону устроили виртуальный митинг у правительства области

Жители Ростова-на-Дону устроили виртуальный митинг у правительства региона, сообщает 1rnd.ru.

Для этого горожане использовали приложение «Яндекс. Навигатор» и «Разговорчики» в «Яндекс. Картах». Судя по скриншотам, которые публикуют местные издания, к виртуальному митингу присоединились несколько десятков человек.

Они требуют «либо ввести карантин, чтобы „полноценно“ сидеть дома и рассчитывать на государственные гарантии, либо снять ограничения, которые ставят многих на грань выживания», пишет 1rnd.ru.

Обновлено. Скопления точек с протестными комментариями у зданий областных правительств в «Яндекс.Навигаторе» зафиксированы также в Екатеринбурге, Красноярске и Нижнем Новгороде, пишут «Ведомости». Представитель «Яндекс.Навигатора» заявил изданию, что сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются. «Если таких сообщений слишком много — время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал он.

С 23 апреля в Ростове-на-Дону из-за эпидемии COVID-19 начнет действовать пропускной режим для сотрудников организаций, которые не приостановили работу во время эпидемии.

Как пишет местная «Комсомольская правда», за пропусками образовались очереди.

Ограничения на передвижение по населенным пунктам во время эпидемии коронавируса с конца марта ввели многие регионы России.

Во Владикавказе 20 апреля на настоящий митинг против режима самоизоляции вышли несколько сотен человек.