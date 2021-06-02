Из-за ограничений на полеты «Белавиа» приостановила рейсы в 20 стран и в Калининградскую область России

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Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» потеряла две трети своих направлений из-за ограничений, введенных после . Об этом перевозчик сообщил в фейсбуке.

Полеты приостановлены в 20 стран: Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию и на Кипр. А также в Калининградскую область России.

«Белавиа» продолжает летать только в девять стран: Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

Belavia начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

С 24 мая ряд стран Европы закрыли воздушное пространство для «Белавиа», а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью. Лидеры ЕС решили полностью закрыть для белорусских авиакомпаний воздушное пространство ЕС, но это решение пока не вступило в силу.

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец обратил внимание, что ограничения против авиакомпании были введены еще до окончания международного расследования инцидента с самолетом Ryanair и назвал это «подлостью» и «попранием основ демократии».

29 мая, после встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что «Белавиа» откроет новые рейсы в российские города.

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