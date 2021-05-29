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Ограничения на полеты, которые европейские страны ввели для белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» после , являются «подлостью» и «полным попранием основ демократии». Об этом написал в фейсбуке гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость.

Чергинец заявил, что в начале пандемии «Белавиа» помогала эвакуировать из-за границы граждан западных стран и получала благодарность от правительств этих стран. «Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против „Белавиа“», — добавил он.

Чергинец отметил, что «Белавиа» не собирается сокращать штат на 50%. Ранее об этом сокращении сообщил белорусский оппозиционный блогер Антон Мотолько.

Начиная с 24 мая Украина и ряд стран Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для «Белавиа». Лидеры стран-участниц ЕС поручили полностью запретить «Белавиа» полеты в Евросоюз.

Из-за ограничений «Белавиа» приостановила полеты более чем в 10 стран. Пассажиры авиакомпании массово возвращают билеты.

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