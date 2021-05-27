Международная организация гражданской авиации расследует вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске

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Международная организация гражданской авиации ( ) проведет расследование вынужденной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан.

Решение о проведении расследования было принято на срочном заседании ICAO 27 мая. Предварительный отчет о расследовании будет представлен 25 июня.

«Эти неприемлемые действия [посадка самолета Ryanair в Минске] стали атакой на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС», — заявил министр транспорта Ирландии.

Ранее министерство транспорта и коммуникаций Беларуси обратилось к ICAO, а также к Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и Европейскому агентству по безопасности полетов (EASA) и призывом принять участие в «беспристрастном расследовании» посадки самолета Ryanair.

23 мая рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске, получив от белорусских диспетчеров сообщение о бомбе на борту (позднее оно оказалось ложным). Двое пассажиров самолета — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега — были задержаны белорусскими силовиками.

Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе поступило в Национальный аэропорт Минск и что оно было подписано палестинской организацией ХАМАС. Но она отвергла причастность к посланию. Позднее сервис электронной почты ProtonMail, через который пришло письмо, заявил, что оно было отправлено уже после того, как рейс Ryanair развернулся в сторону Минска.

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