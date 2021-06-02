Беларусь получила кредит от России на 500 миллионов долларов

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2 июня Беларусь получила второй транш российского государственного кредита в размере 500 миллионов долларов, сообщается на сайте Минфина Беларуси.

29 мая после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны согласовали перечисление второго транша государственного кредита.

В декабре 2020 года правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на миллиард долларов. Первую часть транша в размере 500 миллионов долларов Беларусь получила 30 декабря.

Владимир Путин в сентябре 2020 года на встрече с Александром Лукашенко пообещал выдать Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. Треть этой суммы Минск получил от Евразийского фонда стабилизации и развития.

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