Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»
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Стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. На это обратил внимание «Кинопоиск».
Фильмы будут доступны к просмотру на Netflix с 1 июня. Их превью уже появились на сайте платформы. В англоязычной версии Netflix они будут называться «Brother» и «Brother/2. On The Way Home».
Netflix приобрел права на фильмы у российской кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Сумма сделки не сообщается.
Как отмечает The Bell, «Брат» и «Брат 2» станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.
Netflix стал доступен в России в 2016 году с англоязычным интерфейсом. В 2020 году сервис запустил русскоязычную версию и пообещал перевести на русский язык и дополнить русскими субтитрами свои фильмы и сериалы.
В конце мая Netflix объявил о съемках своего первого оригинального российского сериала. Им станет современная версия «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой в главной роли.
До этого Netflix покупал только права на готовые российские проекты — например, сериал «Эпидемия» и фильм «Серебряные коньки».