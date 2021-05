Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. На это обратил внимание «Кинопоиск».

Фильмы будут доступны к просмотру на Netflix с 1 июня. Их превью уже появились на сайте платформы. В англоязычной версии Netflix они будут называться «Brother» и «Brother/2. On The Way Home».

Netflix приобрел права на фильмы у российской кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Сумма сделки не сообщается.

Как отмечает The Bell, «Брат» и «Брат 2» станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.

Netflix стал доступен в России в 2016 году с англоязычным интерфейсом. В 2020 году сервис запустил русскоязычную версию и пообещал перевести на русский язык и дополнить русскими субтитрами свои фильмы и сериалы.

В конце мая Netflix объявил о съемках своего первого оригинального российского сериала. Им станет современная версия «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой в главной роли.

До этого Netflix покупал только права на готовые российские проекты — например, сериал «Эпидемия» и фильм «Серебряные коньки».

