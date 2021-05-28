Редактора Doxa Владимира Метелкина заподозрили в клевете на следователя. Он рассказывал о нежелательных знаках внимания от сотрудницы СК
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В отношении редактора студенческого журнала Doxa Владимира Метелкина, обвиняемого по делу о вовлечении подростков в протесты, возбудили второе уголовное дело — о клевете на следователя (часть 2 статьи 298.1).
Копию уведомления о возбуждении дела выложил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В связи с чем возбуждено новое уголовное дело, в уведомлении не уточняется.
Ранее Владимир Метелкин потребовал отвода следователя Екатерины Жижмановой, заявив о нежелательных знаках внимания с ее стороны. В частности, следователь назвала его сексуальным. Метелкин счел это нарушением личных границ и профессиональной этики, а также способом психологического давления.
После жалобы Метелкина Жижманову отстранили от работы с ним и перевели на расследование в отношении другой обвиняемой по делу Doxa, редактора журнала Натальи Тышкевич. Позднее Жижманову отстранили и от работы с Тышкевич.
В апреле 2021 года Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и еще двое редакторов Doxa Армен Арамян и Алла Гутникова стали фигурантами дела о вовлечении подростков в протесты.
Оно было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
Всем фигурантам дела назначили запрет определенных действий со строгими ограничениями.