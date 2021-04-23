Следователя, на которую пожаловался редактор Doxa Владимир Метелкин, отстранили от работы с ним. И перевели к другой обвиняемой по делу

Следователя Екатерину Жижманову, которой заявил отвод редактор студенческого журнала Doxa Владимир Метелкин, отстранили от работы с ним — и перевели на расследование в отношении другого редактора журнала Натальи Тышкевич. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на саму Тышкевич.

Она также заявила отвод этому следователю. «Я не имею дело с харассерами, даже если это следователь», — сказала редактор.

Накануне Метелкин потребовал отвода Жижмановой, заявив о нежелательных знаках внимания с ее стороны. В частности, следователь назвала его сексуальным. Метелкин счел это нарушением личных границ и профессиональной этики, а также способом психологического давления на него.

Редакторов Doxa Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич обвиняют в вовлечении подростков в протесты. Дело возбудили из-за видео, где журналисты осуждали преследование студентов за поддержку политика Алексея Навального.

14 апреля суд избрал обвиняемым в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Им нельзя выходить из дома, пользоваться любыми средствами связи и общаться с любыми людьми, кроме адвокатов и ближайших родственников.