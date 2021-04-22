Редактор Doxa Владимир Метелкин потребовал отвода следователя из-за нежелательных знаков внимания

Редактор студенческого журнала Doxa Владимир Метелкин, который проходит обвиняемым по делу о вовлечении подростков в протесты, подал заявление об отводе следователя Екатерины Жижмановой. Копию заявления опубликовала Doxa.

По словам Метелкина, Жижманова сказала ему, что считает его «сексуальным» (аудиозапись ее слов опубликована в телеграм-канале Doxa). Кроме того, во время следственных действий она прикасалась к его плечу рукой и близко подходила к нему во время разговоров.

«На основании изложенного, руководствуясь , заявляю отвод Жижмановой Е. В. по мотивам ее личной заинтересованности», — говорится в заявлении Метелкина.

Нежелательные знаки внимания со стороны следователя Метелкин считает нарушением личных границ и профессиональной этики, а также одним из способов психологического давления, пишет Doxa.

Четверых редакторов журнала Doxa Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич обвиняют в вовлечении подростков в протесты. Дело возбудили из-за видео, где журналисты осуждали преследование студентов за поддержку политика Алексея Навального.

14 апреля суд избрал обвиняемым в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Им нельзя круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом и другими средствами связи, общаться с любыми людьми, кроме адвокатов и ближайших родственников.