Суд смягчил меру пресечения трем редакторам Doxa. Им разрешили гулять по два часа в день

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Мосгорсуд смягчил запрет определенных действий Армену Арамяну и Наталье Тышкевич — редакторам студенческого журнала Doxa, обвиняемых в вовлечении подростков в протесты. Об этом сообщает Doxa.

Арамяну и Тышкевич разрешили выходить из дома на два часа в день — с восьми до 10 часов утра.

26 апреля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения, поданную третьим фигурантом дела Владимиром Метелкиным. На 28 апреля назначено рассмотрение аналогичной апелляции, поданной четвертой фигуранткой Аллой Гутниковой.

Обновлено. Владимиру Метелкину также разрешили выходить из дома с восьми до 10 часов утра.

Редакторы Doxa Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и и Наталья Тышкевич стали обвиняемыми по делу о вовлечении подростков в протесты из-за из-за видео, где журналисты осуждали преследование студентов за поддержку политика Алексея Навального.

14 апреля Басманный суд Москвы избрал всем четверым обвиняемым в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Им нельзя было выходить из дома, пользоваться любыми средствами связи и общаться с любыми людьми, кроме адвокатов и ближайших родственников.