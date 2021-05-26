Прокуратура потребовала заблокировать страницу «Российской ЛГБТ-сети» в фейсбуке. Из-за создания «привлекательного образа гомосексуализма»

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Смольнинский районный суд Петербурга принял иск прокурора с требованием признать запрещенной страницу в фейсбуке. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан после проверки по жалобе депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Сапко. В прокуратуре пришли к выводу, что в группе «Российской ЛГБТ-сети» в фейсбуке содержится информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни. Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ-ценности, вовлекая несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества.

Суд рассмотрит иск прокуратуры 29 июня.

Юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик заявил «Новой газете», что это четвертая попытка заблокировать информационный ресурс организации.

Началось все в 2019 году с группы во «ВКонтакте», потом два раза они пытались что-то сделать с нашим сайтом. Сейчас вот они переключились на фейсбук. Это все прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга у нас очень активно интересуется «Российской ЛГБТ-сетью».

На страницу «Российской ЛГБТ-сети» в фейсбуке подписаны более шести тысяч пользователей.

В середине мая прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием запретить видео с целующимися девушками из инстаграма модного дома Dolce & Gabbana. На видео пожаловался депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. Иск оставлен без движения до 7 июня.

Ранее петербургская прокуратура требовала запретить аниме (эти иски были удовлетворены) и песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда» (от этого требования ведомство позднее отказалось).

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