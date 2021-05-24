Жалобу на ЛГБТ-ролик из инстаграма Dolce & Gabbana написал депутат Госдумы от «Единой России»

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Прокуратура Петербурга подала иск о запрете рекламного ролика с целующимися девушками из инстаграма итальянского модного бренда Dolce & Gabbana после жалобы депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова.

Об иске стало известно 14 мая. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, обращение депутата было подано «в интересах гражданина М.»

Также истец попросил признать запрещенным к распространению еще один видеоролик Dolce & Gabbana, на котором запечатлены целующиеся юноши.

В прокуратуре отмечали, что в видео содержится информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

Иск оставлен без движения до 7 июня.

Ролики, вызвавшие недовольство депутата, были опубликованы в инстаграме Dolce & Gabbana 12 и 13 февраля. В их описании говорится, что бренд поддерживает TrevorProject — американскую организацию по предотвращению самоубийств среди юных представителей ЛГБТ-сообщества.

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