Прокуратура Петербурга потребовала запретить видео с целующимися девушками из инстаграма Dolce & Gabbana

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление прокурора о запрете видеоролика с целующимися девушками, размещенного в инстаграме итальянского модного бренда Dolce & Gabbana.

Как сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в прокуратуре сочли, что в ролике содержится информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

Иск прокуратуры оставили без движения до 7 июня.

Ролик был опубликован в инстаграме Dolce & Gabbana 13 февраля. В описании говорится, что бренд поддерживает TrevorProject — американскую организацию по предотвращению самоубийств среди юных представителей ЛГБТ-сообщества.

За последние месяцы суды в Петербурге по просьбе органов прокуратуры запретили более 10 аниме. В прокуратуре пояснили, что претензии были связаны с отсутствием возрастных ограничений на сайтах с этими аниме.

В декабре 2020 года прокуратура Петербурга потребовала запретить песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда», но позднее отказалась от этого требования.

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