Суд в Санкт-Петербурге запретил еще три аниме. И мангу

Московский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России три аниме и мангу (японский комикс). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Под запрет попали аниме «Загадка дьявола» и «Токийский гуль», а также аниме и манга «Класс убийц», размещенные на двух сайтах, специализирующихся на аниме. В этих сериалах рассказывается об учениках-убийцах.

Решение суд принял по иску прокуратуры. В сообщении пресс-службы не уточняется, какие претензии у ведомства вызвали конкретно эти аниме. В предыдущих аналогичных исках прокуратуры указывалось, что они носят потенциально вредоносный и опасный для психического здоровья несовершеннолетних характер.

С начала 2021 года это уже четвертое решение петербургского суда о запрете аниме. Ранее были запрещены девять японских анимационных сериалов — «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль», «Эльфийская песнь», «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню», «Натюрморт в серых тонах» и «Аки и Сора».

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