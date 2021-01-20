Участники фестиваля Comic Con Saint Petersburg 2019. Один из них в костюме персонажа из «Тетради смерти» Петр Ковалев / ТАСС / Vida Press

20 января Колпинский районный суд Петербурга запретил к распространению несколько аниме:

«Тетрадь смерти»

«Инуяшики»

«Токийский гуль»

«Эльфийская песнь»

В декабре прокуратура обратилась в суд с пятью исками, в которых потребовала признать запрещенной к распространению в РФ информацию, размещенную на 49 интернет-страницах. На большинстве из них опубликовали аниме, в которых прокуратура усмотрела сцены жестокости, убийств и насилия.

Трансляция заседания суда проходила в ютьюб-канале «Судебный портал» — видео получило более трех тысяч дизлайков (против 800 лайков). Текстовую трансляцию заседания вела «Медиазона».

В ходе заседания судья Дмитрий Никулин посмотрел несколько фрагментов из упомянутых аниме — их транслировали во время трансляции в ютьюбе. Описывая «убийство пальцем», показанное в аниме «Инуяшики», судья усмехнулся, а специалист от прокуратуры Олег Эрлих, присутствовавший в зале, заявил об акте агрессии в фильме, отметила «Медиазона». Эрлих и другой эксперт от прокуратуры Василий Белов также заявили, что аниме влечет за собой подростковые суициды, у героев нет четких гендерных черт, а серии «намекают» на «нетрадиционные» сексуальные отношения.

Аниме «Тетрадь смерти», по словам экспертов прокуратуры, уже из-за названия может мотивировать детей на самоубийство. Судья зачитал на заседании новостное сообщение о самоубийстве подростка, которого на это якобы толкнула «Тетрадь смерти». Специалисты от прокуратуры заявили, что это аниме, как и «Инуяшики», угрожает детям.

В аниме «Токийский гуль», по словам экспертов, показывают расчленение людей, а у героев нет гендерных признаков. «Непонятно, кто девочка, кто мальчик. И, конечно, расчлененка. Расчлененка — это максимальная агрессия, деструктив», — сказал Олег Эрлих.

В сериале «Эльфийская песнь», как сказано в материалах дела, присутствуют сцены крови, жестокости и наготы. Судья заявил, что в этом аниме появляется голая женщина, которая «всех убивает», а в другом фрагменте «головы отрезают». Он пообещал, что в адрес государственных органов, допустивших распространение этого аниме, вынесут частные определения.

Когда в суде начали изучать аниме «Аки Сора», трансляция на ютьюбе прервалась. Видео удалили по жалобе компании Marvelous, выпустившей аниме «Токийский гуль».

Во всех случаях суд запретил распространять упомянутые аниме на конкретных сайтах (ссылки перечислены в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга: 1, 2, 3). Журналист «Медиазоны» Александр Бородихин допустил, что решение суда запретить информацию по конкретным ссылкам Роскомнадзор может истолковать как «запрет на контент в принципе». Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян сказал «Медиазоне», что постановление правительства дает Роскомнадзору «широкие полномочия блокировать информацию, если она распространяется на других ресурсах, но они всегда творчески к этому подходят».

Помимо аниме, перечисленных выше, в исках прокуратуры упоминались «Наруто», «Токийский террор», «Аки Сора» и «Межвидовые рецензенты». Объединенная пресс-служба судов Петербурга пока не сообщала, какие решения вынесли по этим аниме.

Среди прочего прокуратура просила суд запретить песню Моргенштерна «Я съел деда» — из-за ее некорректного названия — но судья Дмитрий Никулин решил привлечь к рассмотрению иска Минкульт и МВД. Заседание по этому вопросу пройдет 17 февраля.

Кстати

Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». У нас к вам только один вопрос (Теперь читатели «Медузы» видели все)

Кстати

Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». У нас к вам только один вопрос (Теперь читатели «Медузы» видели все)

Александр Бакланов