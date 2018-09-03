РИА Новости рассказало об опасности аниме. После критики в соцсетях статью отредактировали

3 сентября на сайте государственного РИА Новости вышел авторский материал Александра Чернышева «Те же группы смерти». В нем со ссылкой на представителей Центра по защите детей от интернет-угроз говорится о якобы участившихся случаях склонения подростков в соцсетях к суициду и однополым отношениям с помощью аниме. В заметке приведены несколько историй российских подростков, которые испытывали психические проблемы, вероятно, подписавшись на «сомнительные группы» любителей японской анимации.

Статья вызвала большое количество негативных откликов в сети. Пользователи упрекали автора и его экспертов в предвзятости и непрофессионализме, а также делали предположения, что за выходом этого материала могут последовать гонения на любителей аниме.

Шел 2018 год, а люди все так же ленились исследовать информацию и думать головой. И это в век информационной доступности! https://t.co/j7HcJ2rCR2 — Мероко (аниме-манипулятор)🍀🎡 (@clover_laika) September 3, 2018

Спустя некоторое время сотрудники РИА Новости принялись вносить правки в материал. В частности, из него исчезли строки об ЛГБТ-пропаганде, которую якобы ведут при помощи японских мультфильмов. «Медуза» сравнила первоначальную и отредактированную версии статьи. Вот что получилось:

Кроме того, по словам экспертов, с помощью аниме идет активная ЛГБТ-пропаганда. "Герои многих мультфильмов обычно похожи на свою аудиторию: подростки с проблемами в семье, ищущие себя. Только вот решают они проблемы рука об руку с однополым партнером. Дети проецируют этот опыт на себя, и постепенно в их головы закрадываются мысли о соответствующей сексуальной ориентации", — объясняет старший специалист центра Александр Бирюков. В самых тяжелых случаях это выражается не только в желании приобрести гомосексуальный опыт, но и в ненависти к противоположному полу. Эксперт вспомнил о случае из своей практики, когда совершеннолетние девушки три года смотрели с девочкой-подростком аниме, в том числе порнографического характера. " Мы общались с девушкой, которую две взрослые лесбиянки-феминистки обрабатывали три года, с 15-летнего возраста. Вместе смотрели в интернете аниме, иногда порнографического характера. В результате довели до психического расстройства. Девушка так возненавидела отца-инвалида, что долгое время хранила под подушкой нож и однажды бросилась на него. По счастливой случайности никто не пострадал. После этого ее отправили на лечение", — говорит эксперт рассказал Бирюков .

Автономная некоммерческая организация «Центр по защите детей от интернет-угроз», на экспертное мнение которой ссылается РИА Новости, зарегистрирована в Рязани. Она получила грант президента России на развитие гражданского общества.