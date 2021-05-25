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В отношении Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело — об оскорблении судьи Веры Акимовой. Об этом сообщается в инстаграме политика.

Третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, — это оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об «оскорблении ветерана», поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто «Навальный оскорбил — вот ему новое уголовное дело».

В феврале Акимова оштрафовала Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

После вынесения приговора Акимова попросила СК проверить Навального на предмет оскорбления участников процесса — судьи и прокурора Екатерины Фроловой. С инициативой проверки выступила сама Фролова.

В феврале Навальному заменили условный срок на реальный по и отправили отбывать наказание в ИК-1 во Владимирской области. Там политик 24 дня держал голодовку, жалуясь на проблемы со здоровьем и добиваясь допуска врачей.

В апреле стало известно, что против Навального, а также против его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждено еще одно уголовное дело — о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

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