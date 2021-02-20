Суд приговорил Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о «клевете на ветерана»

Суд признал политика Алексея Навального виновным по о «клевете на ветерана», сообщает корреспондент «Медузы».

Навальный приговорен к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

Обвинение просило о штрафе в размере 950 тысяч рублей (максимальный размер штрафа по статье о клевете — миллион рублей). Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Адвокат Навального Ольга Михайлова пообещала обжаловать приговор.

За несколько часов до заседания по делу о «клевете на ветерана» в том же здании Бабушкинского районного суда Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрел апелляцию защиты Навального на решение Симоновского суда о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. В апелляции было отказано, Мосгорсуд лишь снизил срок заключения на полтора месяца — Навальный проведет в колонии два с половиной года.

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