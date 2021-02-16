Суд над Навальным по делу «о клевете на ветерана». Часть третья Следим за заседанием в режиме онлайн
Что опять: Третье заседание по делу о клевете. Ответчик — Алексей Навальный. Его обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции.
Где: Бабушкинский районный суд Москвы. Начало заседания назначено на 10:00 по Москве
Что было: На первом заседании, 5 февраля, суд начал допрос свидетелей. Одного дня для этого не хватило. На втором заседании, 12 февраля, опрос свидетелей, среди которых внук Артеменко - Игорь Колесников — продолжился. В суде также выступили эксперты со стороны обвинения и защиты, которые выясняли, могут ли комментарии Навального к ролику расцениваться как клевета.
Что будет: Должны состояться прения сторон. Можно с полной уверенностью говорить, что третье заседание точно будет таким же интересным, как предыдущие два.
«Я здесь этого внука недобитого торговца дедом не зря спрашивал про его ИП-торговлю. Я вам показывал и доказывал, что это семейство торгует своим дедом постоянно», — говорит Навальный.
«Я сегодня выходил, мне дали стопку писем, там был анекдот:
Человек засовывает руку в карман, там презерватив. Думает: „Интересно“. Достает, а это пакетик чая. Он: оказывается я еще более скучный человек, чем думал о себе.
Наш прокурор не скучный человек, она каждый раз засовывает руку в карман и достает что-то новое»
«Там же каждый второй документ подделан. Обвинение, — говорит Навальный, — не предоставило доказательств. Я же просил назначения подчерковедческой экспертизы — документы явно и небрежно подписаны другими людьми».
Навальный вспоминает, что на прошлом заседании прокурор принесла заявление Артеменко — и не объяснило откуда оно. Подпись на нем, уверен Навальный, принадлежит не Артеменко.
«Это далеко не первое уголовное дело сфабрикованное против меня», — говорит Навальный.
«Казалось бы, постоянная тяжелая работа по фабрикации этих дел приведет к тому, что вы лучше будете справляться», — но, добавляет он, это не так.
«Сведения о лице невозможно распространить не упоминая этого лица. Они притащили какого-то эксперта. Какую-то девочку из университета под контролем СК.
А мы подумали, а мы против этой девочки выставим профессора.
Даже ваша девочка стоя на трибуне сказала: там нет распространение сведений, там есть оценочные суждения».
«Я хотел бы обратить внимание, что за всю речь, когда она цитировала Конституцию и адскую чушь про человека, который плюнул в спину дедушке, называя его моим сторонником, ее не перебили, — говорит политик и просит судью не перебивать его» (цитата по «Медиазоне»)
Теперь выступает Навальный
«Обвинение считает, что клевета ветерана — часть кампании по дискредитации победы в ВОВ», — говорит прокурор
Навальный: «Что???»
Прокурор сообщает, что Навальный основал Русское освободительное движение народов, призвал людей становиться националистами, использовал риторику Власова, принимал регулярное участие в «Русских маршах». Национализм называл «вполне себе нормальной идеологией», заявляет Фролова.
«Это его сторонник плюнул в спину своему деду ветерану и несколько раз на него помочился», — говорит она (Что???)
Дело «о клевете на ветерана», обвиняемым по которому проходит Навальный напомним, не предполагает наказания в виде лишения свободы.
Обвинение Навальному было предъявлено до того, как в конце 2020 года наказание за клевету в интернете было ужесточено.
В той редакции статьи «Клевета», по которой обвиняют Навального, максимальное наказание — штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Фролова напоминает, что Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — три с половиной года колонии общего режима (в колонии, если апелляционная инстанция 20 февраля не решит иначе, Навальному предстоит провести 2 года 8 месяцев с учетом домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО).
На процессе по замене Навальному условного срока на реальный Фролова также представляет сторону гособвинения.
Также повторяет просьбу выделить из дела материалы об оскорблениях в адрес ветерана, мирового судьи и гособвинителя и отправить на доследственную проверку.
Прокурор просит штраф 950 тысяч рублей в доход государства
Фролова готовится объявить, какое наказание просит назначить Навальному.
«Расстрелять?» — предполагает Навальный.
Фролова говорит, что у Артеменко есть медаль «За победу над Германией [в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.г]».
Навальный не имел никаких оснований называть его предателем и позором страны, сообщает она. И вновь повторяет, что Навальный «не выразил раскаяния, не извинился» и таким образом подтвердил умышленное распространение клеветы.
Также прокурор заявляет, что внук Артеменко Игорь Колесников не знал, что его дед обратился в правоохранительные органы с заявлением. Т.к. Артеменко дал подписку о неразглашении, утверждает Фролова.
О том, что это клевета говорит и лингвистическая экспертиза, продолжает прокурор.
Потерпевший, говорит Фролова, указал на заведомую ложность слов Навального о себе. «Мы исследовали личное дело потерпевшего. Также были исследованы характеристики по месту жительства», — добавляет она.
Прямой умысле, по мнению гособвинения, подтверждается высказыванием Навального на его канале «Навальный-Live».
«Конечно я назвал его продажным холуем. Он холуем и является», цитирует Форолова слова Навального.
«Подсудимый не осознал преступность своего поведения», — говорит она. Напоминает, что Навальный ранее судим по статье о клевете (в 2014 году на политика пожаловался муниципальный депутат из Москвы Алексей Лисовенко, которого Навальный назвал наркоманом. Суд обязал Навального выплатить депутату 300 тысяч рублей).
Обвинение, считает Фролова, квалифицировано правильно.
Клевета имеет отличие от оскорбления. Клевета указывает на определенные факты, не соответствующие действительности. Тогда как оскорбление — на негативную оценку. При клевете цель — изменить в глазах окружающих оценку человека при помощи распространения ложной информации, заявляет она.
«Понятие киберклевета четко закрепилось в законодательстве других стран, например США и Франции», — говорит прокурор. И наказания там за нее достаточно серьезные в отличие от России.
Что касается довода о том, что невозможно разместить клевету непонятно о ком, то он тоже опровергается. В ролике, говорит прокурор, были титры с указанием снявшихся в них людей. Навальный четко осознавал, кого называет продажными, утверждает Фролова.
Своим комментарием, продолжает прокурор, Навальный указал на то, что Артеменко якобы снялся в ролике за деньги, на его «продажность», тем самым опорочив его честь и достоинство.
Доводы подсудимого и защиты о фальсификации подписи Артеменко (на показания) — это домыслы, заявляет прокурор.
«В принципе, как и все, о чем „кричал“ подсудимый», — говорит она, добавляя, что «не представлено доказательств, что писал не Артеменко».
«Все, что происходило в суде, заставило меня вспомнить простые человеческие ценности — то, что объединяет всех нас, россиян — честь и достоинство». Навальный, по словам прокурора, об этом забыл.
Далее прокурор Фролова напоминает показания свидетелей обвинения и выводы эксперта-лингвиста Глотовой. Также, говорит она, вину Навального подтверждают письменные доказательства по делу.
И переходит к доказательствам.
Напоминает, что Артеменко обратился с просьбой к Навальному извиниться. Но Навальный этого не сделал и «продолжил оскорблять его словами, которые я, в силу своего уважения к Игнату Сергеевичу, произнести не могу».
Говорит, что Навальный максимум месяц находился на лечении. За оставшиеся 5-6 месяцев он ни раз не сказал про свои действия «я не знал, я не понимал». Потому что знал и понимал, и действовал умышленно.
«Навальный подтверждал в суде, что его слова касались всех участников ролика. Клевета и оскорбления не становятся меньше, если касаются не одного человека.
Но, при всем уважении к другим участникам ролика, не каждый записался в добровольцы в 15 лет, не каждый прошел всю войну с оружием, не каждый видел как умирает его друг».
«На что же надеялся подсудимый? На то, что никто не будет с ним связываться. На то, что мы позабыли своих предков. Но мы не забыли. Мы чтим память наших предков.
Именно это сказал Игнат Сергеевич в ролике Russia Today. Именно это и гласит Конституция»
Долгая пауза.
«Спасибо Вам, Игнат Сергеевич, за это», — говорит прокурор.
«В ходе рассмотрения дела мы посмотрели многократно ролик, в котором снялись уважаемые люди. Среди них — Артеменко. Мог ли он представить, что спустя небольшое время подвергнется нападкам?» — продолжает прокурор.
«Эти люди стали „голубчиками, командой продажных холуев, людьми без совести и предателями“. Среди этих людей оказался Артеменко. Даровавший всем нам жизнь. И мне, и всем вам»
«Слова, граничащие с безумием, и это было бы оправданием подсудимого, но это не так».