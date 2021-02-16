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Суд над Навальным по делу «о клевете на ветерана». Часть третья Следим за заседанием в режиме онлайн

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Что опять: Третье заседание по делу о клевете. Ответчик — Алексей Навальный. Его обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции.

Где: Бабушкинский районный суд Москвы. Начало заседания назначено на 10:00 по Москве

Что было: На первом заседании, 5 февраля, суд начал допрос свидетелей. Одного дня для этого не хватило. На втором заседании, 12 февраля, опрос свидетелей, среди которых внук Артеменко - Игорь Колесников — продолжился. В суде также выступили эксперты со стороны обвинения и защиты, которые выясняли, могут ли комментарии Навального к ролику расцениваться как клевета.

Что будет: Должны состояться прения сторон. Можно с полной уверенностью говорить, что третье заседание точно будет таким же интересным, как предыдущие два.