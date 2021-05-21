ТАСС: «закон против ФБК» распространят на выборы всех уровней. Избираться запретят даже тем, кто только высказывался в поддержку экстремистских организаций

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Запрет избираться людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, распространят на выборы всех уровней. Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права, который в СМИ называют «законом против ».

Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС. В базе данных Госдумы соответствующие изменения в законопроекте пока не прописаны. В первой редакции законопроекта вводились ограничения только на выборы в Госдуму.

Согласно новым поправкам, в выборах не смогут участвовать даже лица, которые «выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете». Эта поддержка может выражаться в виде «высказываний, предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи».

Поправки вносятся в закон о выборах депутатов Госдумы, а также в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Без изменения этого закона новые запреты не могли бы действовать (вот здесь мы объясняли почему).

Поправки внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Дата голосования по законопроекту во втором чтении пока не назначена.

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