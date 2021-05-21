Автор поправок к «закону против ФБК» заявил, что он не будет иметь обратной силы

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Закон о запрете избираться на выборные должности людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не будет иметь обратной силы. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Андрей Клишас, один из авторов поправок ко второму чтению документа, который в СМИ называют «законом против ».

По словам Клишаса, закон не будет распространяться как на тех, кто помогал таким организациям до признания экстремистскими, так и на тех, кто оказывал им помощь «в осуществлении деятельности, не подпадающей под признаки экстремизма или терроризма».

Клишас также подтвердил распространенную ранее ТАСС информацию о том, что запрет избираться распространят на выборы всех уровней, а не только на выборы в Госдуму, как предполагали авторы первоначальной версии законопроекта.

В базе данных Госдумы соотвествующие изменения в законопроекте пока не прописаны. Дата голосования по законопроекту во втором чтении пока не назначена.

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