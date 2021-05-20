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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале резко раскритиковал политику компании Apple по отношению к пользователям, которая, по его мнению, превращает их в «цифровых рабов». Так Дуров отреагировал на расследование газеты The New York Times об уступках Apple властям Китая в области обеспечения безопасности данных пользователей.

По мнению Дурова, компания Apple «очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам своим клиентам, заточенным в ее экосистеме».

Как утверждает основатель телеграма, каждый раз, когда ему приходится тестировать его приложение для iOS, он ощущает, что его «отбрасывает назад в Средневековье», поскольку дисплеи iPhone, работающие на частоте 60 герц, «не могут конкурировать с дисплеями на 120 герцах современных телефонов на Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию».

Однако худшее в технологиях корпорации, по мнению Дурова — это превращение пользователей ее устройств в «цифровых рабов Apple». «Вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store. — объяснил свою позицию предприниматель. — И вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования ваших данных». Поэтому неудивительно, что «тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая», заключил он.

Павел Дуров регулярно критикует Apple и ее продукцию. В частности, он призывал пользователей айфонов переходить на Android, связывал блокировку обновлений Telegram в App Store с давлением властей России, а позднее, после примирения с ними, призывал их ограничить монополию Apple и Google на распространение приложений.

В публикации The New York Times говорится о достигнутом компромиссе между главой Apple Тимом Куком и властями Китая. Издание утверждает, что Кук, в частности, отказался от технологии шифрования на айфонах после того, как китайские власти ее запретили — несмотря на заявления Apple о приверженности гражданским свободам и конфиденциальности данных.

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