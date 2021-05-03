Павел Дуров опубликовал новый пост в инстаграме впервые за три года. В соцсетях не могут выбрать, над чем шутить: над фото или над подписью

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые с 2018 года опубликовал новый пост в инстаграме. Он выложил фото самого себя, сидящего где-то высоко (возможно, на крыше) в позе лотоса с обнаженным торсом. Подпись к снимку гласит: «Внешний мир — это отражение внутреннего мира».

Возращение Дурова в инстаграм стало целым событием — про него написали многие российские СМИ. За шесть часов после публикации снимок набрал больше 96 тысяч лайков.

В комментариях пользователи просили Дурова не выкладывать фото так часто и вернуть стену. А еще предполагали, что он продолжает постить снимки из той же фотосессии, что и три года назад.

Мемы тоже не заставили себя ждать. В основном, они обыгрывали либо прекрасную физическую форму основателя Telegram, либо глубокомысленность подписи к его снимку.

Павел Дуров не только красив, умен и богат, но и дает дельные советы Павел Дуров поделился секретом молодости. Чтобы не выглядеть на свой возраст, достаточно просто…

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