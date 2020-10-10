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Павел Дуров поделился секретом молодости. Чтобы не выглядеть на свой возраст, достаточно просто…
Источник: Meduza
Основателю мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павлу Дурову 10 октября исполнилось 36 лет. В своем телеграм-канале он рассказал, что его часто спрашивают, как ему удается выглядеть моложе своего возраста. По этой причине в день рождения он решил поделиться своими жизненными правилами по борьбе со старением.
По словам Дурова, весь секрет состоит в том, чтобы не пить алкоголь, не есть мясо и вообще не переедать, много спать и заниматься спортом, не поддаваться влиянию стресса и жить в одиночестве. Все эти правила, говорит Дуров, он почерпнул у людей, которые к старости только хорошеют, например, у актера Джареда Лето и случайного фитнес-тренера, который в 50 лет выглядит на 25.