Павел Дуров поделился секретом молодости. Чтобы не выглядеть на свой возраст, достаточно просто…

Основателю мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павлу Дурову 10 октября исполнилось 36 лет. В своем телеграм-канале он рассказал, что его часто спрашивают, как ему удается выглядеть моложе своего возраста. По этой причине в день рождения он решил поделиться своими жизненными правилами по борьбе со старением.

По словам Дурова, весь секрет состоит в том, чтобы не пить алкоголь, не есть мясо и вообще не переедать, много спать и заниматься спортом, не поддаваться влиянию стресса и жить в одиночестве. Все эти правила, говорит Дуров, он почерпнул у людей, которые к старости только хорошеют, например, у актера Джареда Лето и случайного фитнес-тренера, который в 50 лет выглядит на 25.

В списке тут же нашли одно пропущенное правило — «быть миллиардером»

Некоторые заподозрили, что Дуров не только не стареет, но и молодеет

И все же есть вероятность, что молодость Павла Дурова — это иллюзия

При этом учиться оставаться молодым можно не только у Павла Дурова, но и у котов (тыгыдык!)

С другой стороны, кто сказал, что со старением нужно бороться?

Но есть и те, кто может и самому Дурову пару советов дать