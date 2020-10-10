Актер Джефф Голдблюм повторил знаменитый кадр с обнаженным торсом из «Парка Юрского периода». И в свои 67 лет он… Впрочем, смотрите сами

Американский актер Джефф Голдблюм разместил в своем инстаграме фото, на котором позирует в расстегнутой рубашке, тем самым повторяя знаменитый кадр из фильма «Парк Юрского периода», где он сыграл доктора Яна Малкольма. Таким образом он поблагодарил своих фанатов за готовность пойти голосовать на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.

Фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» вышел в 1993 году, и сцена с Голдблюмом стала его визитной карточкой, а также поводом для большого количества интернет-мемов.

Например, одним из самых популярных стал мем, в котором герой актера Сэма Нила вместо дыхания динозавра, как это было в фильме, слушает дыхание Голдблюма.

В 2018 году, в честь 25-летия с момента выхода фильма, в Лондоне даже временно установили огромную, 150-килограммовую статую с Голдблюмом. Она появилась на газоне возле Тауэрского моста.

Самому актеру явно нравится эта сцена — он повторяет ее не впервые. В 2018 году он так же позировал в ходе закладки своей именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. И многие фанаты фильма сошлись на том, что спустя столько десятилетий Голдблюм выглядит как минимум не хуже!