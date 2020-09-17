Сэмюэл Л. Джексон выложил видео, в котором две минуты ругается на разных языках. Актер даже попытался выговорить «Пiшов ти»

Сэмюэл Л. Джексон, известный своей любовью к сквернословию, выругался на 15 языках мира — в том числе на украинском. Это было частью сделки, которую актер 14 сентября заключил с подписчиками.

Согласно условиям, 2,5 тысячи читателей должны были зарегистрироваться на участие в голосовании на выборах президента США по ссылке в твите. При достижении нужного результата Джексон пообещал научить подписчиков новым ругательствам.

Агитация прошла успешно, поэтому актер поспешил выполнить свою часть сделки. Джексон выложил видео, в котором сидит и две минуты ругается на чешском, исландском, украинском («Пiшов ти!»), суахили и других языках. В конце ролика актер поблагодарил всех за внимание и еще раз призвал всех голосовать.