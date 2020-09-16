Юэн Макгрегор исполнил сложнейший трюк на мотоцикле: разогнался и перепрыгнул фигурку Оби-Вана Кеноби. Джедай не пострадал! 

Актер Юэн Макгрегор, известный по роли Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов «Звездных войн», исполнил сложнейший трюк на мотоцикле. Об этом его попросил американский телеведущий Джимми Фэллон. Макгрегор заявил, что родственники и адвокат отговаривали его от трюка, но актер решил не отступать.

В общем, Макгрегор сел на мотоцикл, разогнался — и перепрыгнул небольшую фигурку Оби-Вана Кеноби. Прыжок сняли на видео с нескольких ракурсов. В этом актеру помогала его дочь Анук.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

В разговоре с Фэллоном по видеосвязи Макгрегор признался: «Я снимался в фильмах с 1992-го. И кадр с Оби-Ваном, через которого я перепрыгиваю на мотоцикле, прямо у него над головой… Так, что шина попала в фокус… Это лучшее шоу, в котором я участвовал за всю свою карьеру».