«Что за фигня, Клэр?» Юэн МакГрегор ответил на вопросы пользователей Reddit

Юэн МакГрегор 12 марта в рамках рекламной кампании фильма «Т2 Трейнспоттинг» ответил на вопросы пользователей Reddit. Чаще всего его спрашивали про сам фильм, съемки, Шотландию и мотоциклы (актер увлекается мотоспортом). Были сообщения и про «Звездные войны», но МакГрегор их игнорировал. Зато он с удовольствием отвечал на странные и смешные вопросы. «Медуза» собрала самые интересные ответы актера.

Эй, Юэн! После [кино]марафона Бойл/МакГрегор я позвал девушку на «Т2 Трейнспоттинг». На следующий день она меня бросила. Можешь написать «Что за фигня, Клэр?»

МакГрегор: «Что за фигня, Клэр?»

Если бы вы не были актером, то в какой сфере хотели бы работать?

МакГрегор: «Могу представить себя скульптором»

Вы думали о том, чтобы начать стареть? Вы старше меня на 20 лет, а я выгляжу так, будто я ваш отец. Обновление: это был комплимент. Нет, я не выгляжу на 65 и у меня нет ожирения

МакГрегор: «Тебе нужно немного поспать»

Юэн! Из-за грима вы почти неузнаваемы в роли близнецов в третьем сезоне «Фарго». Это безумие! На что похож процесс [съемок]? Вы сильно хотели заполучить роль близнецов-преступников?

МакГрегор: «Братья, которых я играю, — не близнецы. Грим потрясающий»

Я смотрел «Бархатную золотую жилу» и наслаждался вашим пенисом. Как он поживает?

МакГрегор: «С ним все в порядке, спасибо. Как ваш?»

Есть какие-нибудь планы по поводу третьей части «Трейнспоттинг»? Мне понравился второй фильм, было бы здорово увидеть ваших героев снова

МакГрегор: «Кто знает? Нам всем будет за шестьдесят»

Ваше любимое блюдо, которое вы готовите дома?

МакГрегор: «Авокадо с лимонным соком и солью и вареное яйцо»

Когда вы последний раз смотрели «На игле»?

МакГрегор: «В самолете по пути в Шотландию на съемки сиквела»

Shinnycharsiewpau: «Представьте сидящего рядом с вами Юэна МакГрегора, смотрящего „На игле“ на рейсе в Шотландию. Кажется, это самая сюрреалистичная вещь на свете»