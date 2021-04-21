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«Я буду интернет-тотемом»
Документальный фильм Родиона Чепеля «Дуров» об основателе «ВКонтакте» и Telegram. Премьера трейлера
2 минуты
07:00, 21 апреля 2021
24 апреля в онлайн-кинотеатре KION выйдет документальный фильм журналиста Родиона Чепеля и продюсера Игоря Мишина «Дуров» (над фильмом работала студия «Амурские волны» и компания МТС-Медиа). Картина рассказывает об основателе и генеральном директоре «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове — это его первая кинобиография. В фильм вошли истории, рассказанные знакомыми, друзьями и коллегами Дурова. Дал ли интервью сам Дуров, создатели не раскрывают. Фильм участвует в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля, в рамках которого его покажут 24 апреля.
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