Инвесторы потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков из-за блокчейн-проекта TON

Инвесторы фонда Da Vinci Capital в конце февраля направили основателю Telegram Павлу Дурову и другим топ-менеджерам компании уведомление о том, что они намерены обратиться в суд с иском против TON Inc. и Telegram Inc., сообщает Forbes, ссылаясь на источники.

В письме фонд требует компенсировать ущерб из-за неудавшегося блокчейн-проекта . По словам источника Forbes, близкого к фонду, инвесторы требуют возместить около 100 миллионов долларов. Еще два источника, близкие к топ-менеджменту Telegram, подтвердили получение письма, но назвали другую сумму требований — 20 миллионов долларов.

Письмо в компанию направил Disruptive Era Fund (DEF), который находится под управлением Da Vinci Capital, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к руководству Telegram. По его словам, фонд предлагает выплатить 20 миллионов долларов — разницу между изначально инвестированной и возвращенной DEF суммой.

Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев. Вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на вопросы журналистов.

Disruptive Era Fund — один из крупнейших инвесторов в проект TON. Фонд заключил с Telegram соглашение о покупке токенов на сумму 72,1 миллиона долларов и за 2018 год перевел на счета компании 45,4 миллиона долларов.

По данным VTimes, до 30 апреля группа компаний Telegram должна вернуть почти 626 миллионов долларов инвесторам в блокчейн-платформу TON. Об этом говорилось в финансовой отчетности группы за 2018-2020 годы.

Чтобы покрыть долг, Telegram намерен привлечь миллиард долларов, разместив среди ограниченного количества инвесторов облигации сроком на пять лет, писала газета «Коммерсант».

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