«Коммерсант»: Telegram планирует привлечь миллиард долларов через конвертируемые облигации. Американцам их продавать не будут

Компания Telegram Group Inc. хочет привлечь один миллиард долларов с помощью размещения облигаций среди ограниченного количества инвесторов из России, Европы и Азии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, минимальная сумма инвестиций для покупки облигаций составит 50 миллионов долларов, хотя рассматривается возможность его снижения до 10 миллионов. Право выбирать инвесторов остается за Telegram, при этом американцы принимать участие в программе не смогут.

Предполагается, что облигации будут выпущены на пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — 7-8% от суммы долга. В случае выхода Telegram на IPO в течение этого времени владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой в 10%.

В 2018 году Telegram привлек 1,7 миллиарда инвестиций под запуск -платформы TON с криптовалютой Gram. Этот проект был заблокирован Комиссией по ценным бумагам США, которая сочла, что таким образом мессенджер фактически продает ценные бумаги в обход законодательства. По внесудебному соглашению Telegram обязали вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов и выплатить штраф.

В конце декабря 2020 года основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания будет зарабатывать средства путем систематизации рекламы в публичных каналах.