VTimes: Telegram терпит убытки, без выпуска облигаций компания не сможет покрыть срочные долги

Группа компаний Telegram терпит убытки, ее активы не покрывают обязательства. Без выпуска облигаций, о котором ранее сообщил «Коммерсант», группа не сможет выплатить срочные долги. Об этом пишет издание VTimes, которое ознакомилось с финансовой отчетностью Telegram за 2018-2020 годы (компания разослала ее потенциальным покупателям облигаций).

Убыток Telegram в 2018 году составил 172,7 миллиона долларов, в 2019-м — 150,9 миллиона. Обязательства группы превышали ее активы на 245 миллионов в 2018 году и 418 миллионов в 2019-м. Аудиторы усомнились в способности Telegram продолжать непрерывную деятельность при таких показателях. В первой половине 2020 года у группы сохранился дефицит в 172 миллиона долларов. За два с половиной года, по которым представлена отчетность, Telegram не получала доход от операционной деятельности, следует из документов.

Большую часть средств от размещения облигаций Telegram планирует потратить на покрытие долгов (до 30 апреля группа должна вернуть почти 626 миллионов долларов инвесторам в блокчейн-платформу TON), остальное — на продолжение операционной деятельности. В ближайшие годы Telegram планирует внедрить разные способы монетизации — в частности, рекламные посты в каналах, продажу премиальных стикеров, дополнительные сервисы для корпоративных клиентов и короткие видео (аналог сториз в инстаграме) с рекламными интеграциями.

18 февраля источники «Коммерсант» сообщили, что Telegram Group Inc. хочет привлечь миллиард долларов через размещение облигаций среди ограниченного количества инвесторов из России, Европы и Азии. Облигации будут выпущены на пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — 7-8% от суммы долга.

В 2018 году Telegram привлек 1,7 миллиарда инвестиций под запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Этот проект был заблокирован Комиссией по ценным бумагам США, которая сочла, что таким образом мессенджер фактически продает ценные бумаги в обход законодательства.

Читайте также

«С темы с блокчейном тихо съезжают» Telegram предложил новую схему возврата денег инвесторам блокчейн-платформы TON. Они считают, что компания отказалась от запуска проекта

Читайте также

«С темы с блокчейном тихо съезжают» Telegram предложил новую схему возврата денег инвесторам блокчейн-платформы TON. Они считают, что компания отказалась от запуска проекта