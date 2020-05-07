«С темы с блокчейном тихо съезжают» Telegram предложил новую схему возврата денег инвесторам блокчейн-платформы TON. Они считают, что компания отказалась от запуска проекта

PixieMe / Shutterstock.com

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram, которые не являются гражданами США и находятся за пределами этой страны, 6 мая получили от Telegram новое предложение по возврату вложенных средств. Об этом двое из них рассказали The Bell. Содержание письма также приводит РБК.

Инвесторам предложено оформить свои вложения в TON как кредит под 52,77% годовых — тогда они смогут рассчитывать на возврат 110% своих инвестиций в 2021 году. При этом Telegram оставляет за собой право погасить кредит в любой момент — в этом случае инвесторы получат 72% своих вложений плюс проценты по кредиту, которые будут начислены к тому времени (но не меньше, чем за три месяца пользования кредитом).

Собирается ли Telegram продолжать работу над TON и Gram, в письме ничего не сказано. Некоторые инвесторы считают, что компания отказалась от намерения запустить блокчейн-платформу и связанную с ней криптовалюту, пишет The Bell.

Трое источников издания рассказали, что с 30 апреля инвесторы почти каждый день получают от Telegram письма, но планы компании до конца не понимают. «Пока что говорят примерно следующее: „Мы пытались, у нас не получилось. План выдать криптовалюту через год правда был, но после консультаций с органами мы его отбросили“. Теперь команда обещает только вернуть деньги, но с правом расторгнуть договор займа через три месяца — вариант так себе», — сказал один из инвесторов.

Второй считает, что для нынешних инвесторов выпускать криптовалюту не будут в любом случае; продолжит ли Telegram разрабатывать блокчейн, он сказать затрудняется. «Очень похоже на то, что с темы с блокчейном тихо съезжают», — согласен третий инвестор. — «Вполне допускаю такой сценарий: Дуров продаст 20-25% акций Telegram условным арабским инвесторам и просто вернет всем деньги. Но думаю, на этом все не кончится: будут разборки и суды. Там была куча посредников и очень многие сделки проходили не в юридической плоскости».

За последнюю неделю Telegram меняет условия для инвесторов TON в третий раз

Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram в начале 2018 года. Под этот проект компания привлекла 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Запуск был запланирован на октябрь 2019 года, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Telegram, сочтя действия компании нарушением американского законодательства о ценных бумагах.

Из-за тяжбы с SEC запуск TON был отложен до 30 апреля 2020 года (проект в итоге так и не стартовал). Накануне этой даты компания предложила инвесторам выбор: забрать 72% вложенных денег сейчас или подождать до 30 апреля 2021 года и получить 110% своих инвестиций в криптовалюте Gram или в деньгах (если проект не запустится). В случае неудачи с Gram для возврата инвестиций основатель Telegram Павел Дуров обещал продать часть своих акций. Сейчас ему принадлежит 100% Telegram.

4 мая Telegram изменил условия для инвесторов. Тем из них, кто живет в США, компания предложила лишь один вариант — забрать 72% вложенных денег сейчас. Инвесторам из других стран разрешалось продолжить участие в проекте, но на новых условиях: им предлагали оформить свои вложения как займ под 52,77% и получить в 2021 году 110% от вложенной суммы. Варианта получить Gram уже не было: компания отказалась взять на себя обязательство по выпуску криптовалюты даже через год, сославшись на «неопределенное отношение соответствующих регулирующих органов».

Как поясняет The Bell, из последнего письма инвесторам от 6 мая следует, что 110% от своих вложений они тоже могут не получить, так как компания оставляет за собой право погасить займ под 52,77% не через год, а раньше.

Пересказала Ольга Корелина