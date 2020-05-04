Павел Дуров не позволил инвесторам из США участвовать в проекте TON еще год

Американские инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) получили от команды Telegram письмо о том, что они не смогут остаться в проекте еще на год. Об этом сообщают The Bell и РБК, ссылаясь на текст письма.

Инвесторы из США не смогут рассчитывать на то, чтобы получить через год криптовалюту Gram или вернуть 110% вложений, как инвесторы из других стран. Они смогут вернуть только 72% от вложенных средств.

В письме отмечается, что команда Telegram приняла это решение «из-за неопределенного отношения регулирующих органов в Соединенных Штатах».

Обновление. По данным The Bell, инвесторы вне юрисдикции США получили письмо об отказе команды Telegram от , согласно которому инвесторы смогут получить криптовалюту Gram в 2021 году. В письме сказано, что команда проекта не может обещать выплаты Gram через год. Telegram рассчитывает заключить новую сделку с инвесторами.

В конце апреля команда Telegram Павла Дурова должна была запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram, но из-за судебной тяжбы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США отложила запуск.