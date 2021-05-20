Обвал биткоина лишил Виталика Бутерина статуса самого молодого криптомиллиардера в мире

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Состояние сооснователя Ethereum Виталика Бутерина из-за обвала рынка криптовалют уменьшилось почти на 40% и теперь оценивается менее чем в один миллиард долларов, пишет Forbes.

Издание включило Бутерина в список криптомиллиардеров 2 мая. Тогда он стал самым молодым в мире обладателем этого статуса. 12 мая на пике стоимости Ethereum Forbes оценивал состояние Бутерина в 1,4 миллиарда долларов.

После обвала биткоина, за которым последовали и другие криптовалюты, состояние Бутерина, по оценке Forbes, уменьшилось до 850 миллионов долларов.

Совокупное состояние крупнейших держателей криптовалют, подсчитало издание, из-за обвала на рынке сократилось на 15,5 миллиарда долларов — с 62,3 миллиарда до 46,8 миллиарда.

Бутерин родился в 1994 году в Коломне, но вырос в Канаде, куда его родители переехали, когда ему было шесть лет.

Ethereum — вторая после биткоина крупнейшая криптовалюта в мире.

13 мая курс биткоина падал на 15% после заявления Илона Маска о том, что его компания Tesla перестанет принимать эту криптовалюту в качестве оплаты. 19 мая биткоин за несколько часов подешевел почти на 30% после того, как власти Китая запретили финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами. 20 мая курс биткоина, судя по данным биржи Coindesk, немного вырос.

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