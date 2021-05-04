Основатель Ethereum Виталий Бутерин стал самым молодым миллиардером в мире, заработавшим состояние на криптовалюте

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Состояние сооснователя криптовалюты Ethereum Виталия Бутерина превысило миллиард долларов. Об этом пишет Forbes.

4 мая цена единицы Ethereum впервые в истории превысила 3000 долларов; таким образом, состояние Бутерина, которое насчитывает 333 520 токенов, достигло 1,09 миллиарда долларов. С начала 2020 года оно выросло почти в 25 раз.

27-летний Бутерин, подчеркивает издание, стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал свое состояние на криптовалюте.

Бутерин родился в 1994 году в Коломне, но вырос в Канаде, куда его родители переехали, когда ему было шесть лет.

Ethereum — вторая после биткоина крупнейшая криптовалюта в мире. Ее рыночная капитализация оценивается в 389 миллиардов долларов.

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