Основатель Ethereum Виталий Бутерин стал самым молодым миллиардером в мире, заработавшим состояние на криптовалюте
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Состояние сооснователя криптовалюты Ethereum Виталия Бутерина превысило миллиард долларов. Об этом пишет Forbes.
4 мая цена единицы Ethereum впервые в истории превысила 3000 долларов; таким образом, состояние Бутерина, которое насчитывает 333 520 токенов, достигло 1,09 миллиарда долларов. С начала 2020 года оно выросло почти в 25 раз.
27-летний Бутерин, подчеркивает издание, стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал свое состояние на криптовалюте.
Бутерин родился в 1994 году в Коломне, но вырос в Канаде, куда его родители переехали, когда ему было шесть лет.
Ethereum — вторая после биткоина крупнейшая криптовалюта в мире. Ее рыночная капитализация оценивается в 389 миллиардов долларов.