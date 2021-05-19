Курс биткоина упал на 30% за несколько часов из-за ограничения на его оборот в Китае

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Курс биткоина за сутки в ходе торгов 19 мая падал почти на 30%, свидетельствуют данные биржи Coindesk.

В начале 19 мая курс составлял 43,4 тысячи долларов, а в течение дня он опускался до 30,2 тысячи (-31%). Позже курс снова начал расти, и сейчас биткоин стоит около 36,6 тысячи долларов.

Резкое падение стоимости биткоина началось после того, как китайские регуляторы запретили финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

За последний год курс биткоина вырос более чем в пять раз — с 9 тысяч долларов в начале мая 2020 года до более чем 50 тысяч в начале мая 2021-го. На максимуме в середине апреля один биткоин стоил около 65 тысяч долларов.

13 мая курс биткоина за один день упал на 15% после того, как основатель Tesla Илон Маск сообщил, что его компания перестанет принимать эту криптовалюту в качестве средства оплаты.

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