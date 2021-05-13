Курс биткоина упал на 15% после твита Илона Маска об отказе Tesla принимать эту криптовалюту к оплате

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Курс биткоина существенно снизился после заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что его компания перестанет принимать биткоин в качестве средства оплаты.

Как пишет Bloomberg, ночью 13 мая биткоин снизился на 15% до чуть более 46 тысяч долларов за монету, после чего курс вырос и преодолел отметку 50 тысяч долларов. В 8:15 по московскому времени, по данным Coinmarketcap, за один биткоин на биржах предлагали 50 848 долларов, что на 11,43% ниже, чем днем ранее.

Илон Маск написал в твиттере, что Tesla перестанет принимать биткоин как средство оплаты, потому что компания обеспокоена «быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций». Маск отметил, что Tesla может принять другие криптовалюты, если они будут менее энергоемкие. Также компания не собирается продавать ранее купленные биткоины.

За последний год курс биткоина вырос более чем в пять раз — с менее чем 10 тысяч долларов за монету до более 50 тысяч. На максимуме в середине апреля за один биткоин предлагали около 65 тысяч долларов.

8 февраля компания Tesla объявила о вложении полутора миллиардов долларов в биткоин, а спустя несколько дней закрыла эту сделку на бирже Coinbase. На фоне этого курс биткоина в первые сутки вырос на 13% и обновил исторический максимум.

Позднее Илон Маск заявил, что биткоин — это «почти такая же чепуха», как традиционные деньги. «Ключевое слово — „почти“», — добавил он.

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