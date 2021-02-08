Производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин, говорится в заявлении компании, поданном в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla сообщила, что в январе обновила политику инвестирования, решив вкладывать средства, которые не нужны для поддержания достаточного уровня ликвидности, в цифровые активы, золотые слитки, и биржевые инвестиционные фонды (ETF), обеспеченные золотом.

Кроме того, компания Tesla сообщила, что в будущем станет принимать биткоин в качестве оплаты за свои автомобили.

После сообщения Tesla курс биткоина на криптобирже Binance вырос более чем на 10% до рекордного уровня 44 842 доллара за монету, чуть позже курс опустился и сейчас торгуется в районе 44 тысяч долларов.

Основатель Tesla Илон Маск ранее неоднократно писал в своем твиттере о криптовалютах, например, 29 января он добавил #Bitcoin в описание своего профиля, что позволило ненадолго поднять стоимость актива на 20%. Аналитик Markets.com Нил Уилсон сказал Reuters, что эти действия поднимают вопрос о манипулировании рынком.

В сентябре 2018 года комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в том, что он намеренно ввел участников рынка в заблуждение своим о выкупе акций Tesla. Чтобы урегулировать спор, Маск заплатил 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla (он остался директором компании).

В 2020 году акции Tesla выросли почти на 700%, а Илон Маск на некоторое время стал богатейшим человеком на планете.