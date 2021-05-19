Директор ФБК рассказал о массовом вызове сотрудников на допросы по делу на Навального
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Сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» массово вызвали на допросы в Следственный комитет в Москве по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Алексея Навального. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор ФБК Иван Жданов.
По его словам, полицейские пришли с повестками к соратникам Навального в ночь на 19 мая, пытаясь «просунуть документы в дверные щели» или «прислюнявить к двери».
Жданов также опубликовал в твиттере фото одной из повесток. В ней предлагается явиться в СК 19 мая на допрос в качестве свидетеля.
«Спасибо большое адвокатам, которые вызвались помогать нам с этими походами на допрос», — отметил Жданов.
Следственный комитет возбудил на Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в крупном размере 29 декабря 2020 года. По данным ведомства, политик потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для ФБК и других некоммерческих организаций.
В феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил в исправительную колонию в городе Покров. Прокуратура Москвы в свою очередь потребовала признать «Фонд борьбы с коррупцией» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.